«هوس إبشويس».. مسابقة للألحان الكنسية بشرق المنيا

نظمت إيبارشية شرق المنيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مسابقة لحفظ الألحان الكنسية والتسبحة بعنوان "هوس إبشويس" (سبحوا الرب).

شارك فيها ١٩١٣ من أبناء الإيبارشية من مختلف المراحل العمرية.

انضمام ثمانية إلى الكنيسة في ناميبيا

صلى الأنبا جوزيف الأسقف العام لإفريقيا القداس الإلهي، صباح اليوم بكنيسة القديس مار مرقس الرسول في أوندانجو شمالي ناميبيا، كما عمد نيافته ٨ من أبناء البلد لينضموا للكنيسة.

ومن جهته نظمت لجنة الطفولة بإيبارشية المنيا كرنفال التسابق "راشي" لمرحلة الطفولة من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي بواحة القديس أنطونيوس بقرية ٨ التابعة للإيبارشية.

شارك في الكرنفال ١٥ كنيسة من كنائس الإيبارشية بإجمالي ٦٠٠ طفل، وتضمن "راشي" مسرحية بعنوان "بي جوم إثؤواب" التي تتناول قصة الخلاص من البشائر الأربعة، وألعاب ترفيهية، إلى جانب ألحان ومسابقة كتابية.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الأثنين 28 فبراير الجاري، الصوم الكبير، والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد.

دُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هي أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

نشأة الصوم الكبير؟

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

يبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام، أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام.

تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومي مع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلى الكنائس قداسين يوميًا، قسمت الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهى يوم الأحد.

وقسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.

رغم كثرة أيام الصيام في المسيحية، إلا أن الصيام الكبير له قدسية خاصة، لكونه يسبق قيامة المسيح، حسب الاعتقاد المسيحي، ويعرف كذلك بـ"الصوم السيدي أو الأربعيني".

فيما يشهد في الأسبوع الأخير ما يعرف بـ"حج الأقباط" إلى القدس، ويفضلون أن يشهدوا أسبوع الآلام للتبرك من رحلة الأسبوع الأخير في حياة المسيح بدءا من أحد السعف ووصولًا إلى سبت النور في كنيسة القيامة بالأراضي المحتلة.

تمتد جذور الصوم إلى العصر الرسولي بحسب اعتقاد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حتى صار أمرًا مستقرًا عليه في سنة 325، عبر مجمع نيقية.

وفقًا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.