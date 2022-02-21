الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 21-2-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارًا خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، رغم انخفاضه بمقدار أربعة قروش حيث بلغ 15,70 جنيه، في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف بعد اتخاذ القرارات الأخيرة بشأن أذون الاستيراد السلع والمنتجات من الخارج والتخوفات من تذبذب أسعار الدولار بالسوق المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك أظهرت بيانات شاشات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع بمختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، خاصة مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء لاستمرار استقرار السوق المصرفي فى البنوك ومكاتب الصرافة.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

كذلك شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه استقرارًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .


أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار  بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,74 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وأيضًا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

كذلك، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات .

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وائل لطفي

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