الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة تاجر عجوة تخلص من زوجته لشكه فى سلوكها

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين محاكمة زوج  تخلص من زوجته انتقاما لرجولته وشكه في سلوكها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 1480 لستة 2021 جنايات قسم شرطة مايو  قيام المتهم أحمد سعيد، تاجر عجوة بقتل زوجته المجني عليها فايزة أحمد عمدا بأن أطبق بيديه علي عنقها فخرت قتيله باسفكسيا كتم الأنفاس فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلا، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

تاجر عجوة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة زوج المستشار محمد أحمد الجندي

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وائل لطفي

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