البحرية الروسية تجرى مناورات «البحث عن غواصات العدو» فى البحر المتوسط

تجري سفن البحرية الروسية، بالتعاون مع الطيران البحري، مناورات للبحث عن غواصات في البحر الأبيض المتوسط ​​، حسبما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، جاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "كجزء من المناورة البحرية التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، قامت مفارز السفن الحربية التابعة لأساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود، بالإضافة إلى الطائرات المضادة للغواصات التابعة للطيران البحري من طراز Il-38، بإجراءات للتحقق من عدم تعقب الغواصات الأجنبية (لها) والبحث عنها في المنطقة المحددة في الأجزاء الشرقية من البحر المتوسط".

وأضاف البيان، "تم التأكيد على أن المهام الرئيسية في هذه المرحلة من التمرين كانت البحث عن غواصة وهمية للعدو وتعقبها، وتنظيم تبادل مستمر للبيانات حول مناورة الهدف، وكذلك تطوير عناصر الاستخدام القتالي للغواصة. وعلى وجه الخصوص ، قذائف الطرادين (فارياج) و(مارشال أوستينوف)، والفرقاطتين (أميرال الأسطول كاساتونوف) و(الأدميرال غريغوروفيتش)، والسفينتين المضادتين للغواصات (أدميرال تريبوتس) و(نائب الأدميرال كولاكوف) ، وأطقم طائرات الطيران البحري للبحرية المشاركة في التدريبات".

يذكر أنه من 15 فبراير إلى 25 منه، تجري مناورات بحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.

وينصب التركيز الرئيسي للتدريبات على تحديد إجراءات قوات البحرية والفضاء لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية لروسيا من اتجاهات البحر والمحيطات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الطوارئ - في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية - أنه "في الوقت الحالي، أعلنت 30 منطقة في روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.

وتصاعد التوتر في دونباس منذ أيام بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس لقصف مدفعي.