الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن سيلتقى بوتين فى حال لم يحدث غزو لأوكرانيا

بايدن
بايدن

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وافق "من حيث المبدأ" على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "شريطة ألا تقدم روسيا على غزو أوكرانيا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو"، مضيفة أن "الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين.. إن لم يحدث غزو". 

وتابعت قائلة: "نحن مستعدون أيضا لفرض عقوباب سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلا من ذلك. وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا".

وأعلن قصر الإليزيه ليل الأحد/ الاثنين أن بوتين وبايدن "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة اقترحها ماكرون، ولكن "لن يكون ممكنا عقدها إلا في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا". 

وأشارت إلى أن التحضير للقمة سيبدأ اعتبارا من الخميس بين الولايات المتحدة وروسيا.

وكان ماكرون تحدث هاتفيا مع بوتين لمدة ساعة مساء الأحد بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضا مع بايدن، حسب الإليزيه. 

ويأتي ذلك في إطار سلسلة محادثات بين رؤساء الدول في محاولة لتجنب نشوب نزاع مسلح في شرق أوكرانيا.

 و علي صعيد آخر ، أكد البيت الأبيض بالولايات المتحدة أن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا لا يزال أمراً محتملاً.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم يمكن أن يبدأ في أي وقت، مضيفة أن واشنطن لا تأخذ المزاعم الروسية حول خفض التصعيد على محمل الجد.

وتابعت المسئولة الأمريكية "هناك ما تقوله روسيا وما تفعله روسيا"، محذرة من أن القوات الروسية لا تزال على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت ساكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفضٍ للقوات يمكن التحقق منه على الحدود الأوكرانية.
وأوضحت ساكي أنها لا تملك معلومات بشأن الهجوم السيبراني الذي استهداف مواقع إلكترونية في أوكرانيا قائلة إن الخصوم يعملون على "إخفاء آثارهم" في الفضاء الإلكتروني.

 

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