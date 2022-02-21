وفاة شخص وفقدان 10 آخرين إثر نشوب حريق على متن عبارة إيطالية

أعلنت سلطات الإطفاء المحلية العثور على جثة متفحمة لرجل في شاحنة كانت على متن عبارة إيطالية التهمتها النيران قبالة جزيرة كورفو اليونانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اندلع حريق على سطح السيارات على العبارة يوم الجمعة بعد مغادرتها ميناء إيجومنيتسا في طريقها إلى برينديزي في إيطاليا، وتم إنقاذ 280 شخصًا من العبارة المحترقة، بينهم رجلين عثر عليهما بعد عدة ساعات من الإخلاء الجماعي.

وعثر يوم الأحد على ناج آخر على متن السفينة وهو شاب بيلاروسي يبلغ من العمر 21 عامًا، حيث جرى نقله إلى مستشفى محلي وحالته مستقرة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني نيكولاوس أليكسيو لمحطة ((إي آر تي)) الوطنية اليونانية، إن الشاب قال إنه سمع أصواتًا على متن السفينة لعدة ساعات بعد الحادث، مما يعزز الآمال بالعثور على المزيد من الناجين.

ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، بينما كانت عملية الإنقاذ مستمرة يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية الوطنية، إن العبارة يوروفيري أوليمبيا التي ترفع العلم الإيطالي تم سحبها إلى منطقة آمنة شمال كورفو، بينما لا يزال رجال الإطفاء يكافحون جيوبا من النيران على متن السفينة.

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 53 ألفًا و700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 314 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، و بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونًا و377 ألفًا و98، والوفيات إلى 152 ألفًا و596.

و أظهرت بيانات جونز هوبكنز، أيضًا أنه تم إعطاء 132 مليونًا و873 ألفًا و968 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

و تلقى 47 مليونًا و94 ألفًا و580 من السكان تطعيمًا كاملًا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 78.10%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.