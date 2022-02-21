مقاطعة يوننان الصينية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا

أبلغت مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين عن أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، وحالة واحدة بدون أعراض يوم الأحد الماضي، حسبما ذكرت لجنة الصحة المحلية، اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة إنه من بين الحالات الأربع المؤكدة الجديدة، تم تسجيل ثلاث حالات في مدينة رويلي الحدودية، والأخرى في محافظة خكو بولاية هونخخه ذاتية الحكم لقوميتي هاني ويي بجنوبي يوننان، مشيرة إلى أنه تم رصد الحالة التي هي بدون أعراض أثناء خضوعها للحجر الصحي حيث كانت على اتصال وثيق بحالات سابقة في محافظة ماليبو.

وقالت اللجنة إنه حتى يوم الأحد، سجلت مقاطعة يوننان 38 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وكلها تتلقى العلاج المناسب، بينما هناك 739 حالة كانت على اتصال وثيق مع حالات مؤكدة، تخضع للملاحظة الطبية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، وألمانيا.