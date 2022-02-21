الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة سفيرة إيطاليا لدى أستراليا بعد سقوطها من شرفة منزلها أثناء زيارة لوطنها

سفارة إيطاليا
سفارة إيطاليا

ذكر تقرير إعلامي في إيطاليا أن سفيرة البلاد لدى أستراليا لفظت أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من شرفة
(بلكون) منزلها بوسط مدينة فولينيو الإيطالية.
 

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية إن السفيرة فرنشيسكا تارديولي، التي تبلغ من العمر 56 عاما، كانت في المنزل بمفردها مساء أمس الأول السبت عندما سقطت من الشرفة. واكتشف قريب لها يسكن في نفس المبنى الحادث. وقد
فتحت الشرطة تحقيقا لتحديد ملابسات الوفاة.
 

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، كانت تارديولي وصلت إلى فولينيو، القريبة من بيروجيا، قبل عدة أيام، وكان من المقرر أن تعود إلى العاصمة الأسترالية كانبرا قريبا.
 

ونعت وزارة الخارجية الإيطالية الفقيدة عبر مواقع تويتر، "بمزيد من الحزن"، وقالت إنها "تشاطر أحباءها الأحزان."
 

ووصفت السفارة الإيطالية في كانبرا تارديولي في تغريدة أمس الأحد بأنها كانت "شخصا مثيرا للبهجة، ونموذجا مهنيا، وداعية لحقوق الإنسان."

وفاة سفير ايطالي منزل سقوط شرفة منزل سفيرة شرفة منزله سقوطها أثناء إيطاليا زيارة أستراليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تحضر حفل زفافه (صورة)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 21-2-2022

اليوم.. محاكمة تاجر عجوة تخلص من زوجته لشكه فى سلوكها

الهند تسجل 16 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كندا تدعو إلى عدم السفر إلى بيلاروس بسبب مخاطر الصراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس