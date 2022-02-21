تبون يكشف عن مشروع لخط بحرى بين الجزائر والدوحة

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائري بممثلين عن الجالية الجزائرية بقطر، حيث أكد أن هذا المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية السنة الحالية.

كما كشف الرئيس الجزائري عن بدء محادثات بشأن مساهمة قطرية في مشروع حيوي لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، ومدها إلى كل من تمنراست وأدرار أقصى جنوبي الجزائر.

وأكد تبون أنه مستعد لفتح المجال للجالية الجزائرية، مضيفا أن "عليهم التوحد ليكونوا قوة مساندة للشعب الجزائري والقاطرة التي تقود الجزائر نحو التقدم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 3 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 6 آلاف و797.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 118 إصابة جديدة بتراجع 133 حالة عن يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و54.

وبحسب البيانات، تعافي 115 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 176 ألفا و633، مشيرة إلى تواجد 18 مريضا بالعناية المركزة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.