الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة اليمنية تطلب دعما سويديا للبنك المركزى اليمنى

البنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني

طلبت الحكومة اليمنية، دعما سويديا للبنك المركزي اليمني، من أجل "تحسين الاقتصاد، الذي يواجه أزمة مركبة وصعوبات نقدية ناجمة عن تدهور أسعار الصرف".

 

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه نظيرته السويدية آن ليندي، على هامش أعمال الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونيخ للأمن، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.

 

وخلال اللقاء، "ثمن بن مبارك جهود السويد الداعمة لتحقيق السلام في اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي أنتجها انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران"، بحسب المصدر.

 

كما تطرق بن مبارك مع ليندي للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن، وشدد "على التداخل بين المجالين الإنساني والاقتصادي".

 

ودعا إلى "ضرورة دعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني، بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الوضعين الاقتصادي والإنساني".

 

ويواجه البنك المركزي اليمني تحديات كبيرة في طريقة مواجهة انهيار العملة، والعمل على تحسين الاقتصاد المتدهور.

 

وعلى صعيد آخر، سقط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 12 جريحا، إثر قصف بصاروخ باليستي للحوثيين طال مسجدا في معسكر العلم بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية " نقلًا عن مواقع يمنية محلية عن مصدر عسكري قوله إن قصفا للحوثيين بصاروخ باليستي استهدف معسكر العلم في مديرية جردان شرق محافظة شبوة.

 

وأوضح المصدر العسكري أن القصف طال مسجد المعسكر أثناء تأدية عشرات الجنود المستجدين لصلاة المغرب، ما تسبب بسقوط ثلاثة قتلى على الأقل وجرح 12 آخرين.

 

وأشار إلى أن قوات "دفاع شبوة" الموالية للحكومة الشرعية، تتمركز في المعسكر الذي تعرض للقصف، منذ مطلع العام الجاري.

 

و معسكر العلم من أهم المعسكرات في محافظة شبوة، ويقع بالقرب من قطاع "العقلة" ثاني أكبر حقول النفط في اليمن.

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