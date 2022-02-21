الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: 897 هجمة سيبرانية على المملكة جرى توثيقها العام الماضى

هجمة سيبرانية
هجمة سيبرانية

أعلنت الحكومة الأردنية أن المملكة تعرضت لـ897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها في العام 2021، منها 240 هجمة استهدفت مؤسسات سيادية ورسمية.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول: "تبين أن ما نسبته 27% من الهجمات السيبرانية، أي نحو 240 هجوما كانت من نوع الهجمات المعقدة".

 

وتابع الشبول أن "هجمات الأمن السيبراني تراوحت في شدتها بين (هجمات معقدة) بمعنى تلك الهجمات التي تقف وراءها دول ومنظمات، أو هجمات يقوم بها أفراد وهواة".

 

وقال: "هذه الهجمات تنوعت بأنها إما تستهدف مؤسسات سيادية في الدولة أو وزارات ومؤسسات قطاع خاص وشركات مالية واقتصادية".

 

وأفاد بأن "العالم يحصن اليوم نفسه بمثل هذه القوانين ومثل هذه المؤسسات لمواجهة مثل هذه الحروب، وعلى المستوى الدولي أيضا هناك اتهامات متبادلة بهجمات وتدخلات في شؤون داخلية لدول عظمى أيضا".

 

وتابع: "دول العالم، حكومات ومؤسسات وأفراد، تتعرض إلى هجمات سيبرانية متزايدة، تتفاوت في أعدادها وأهدافها، وتركز على المؤسسات السيادية، وعلى أهداف مالية واقتصادية، وعلى الأفراد أيضا".

 

واستطرد: "لا يمكن مواجهة الاستهداف، وهذه الحرب إلا بالتعاون الدولي، فإذا لم يتحد العالم ويتم التعاون بين الدول ستبقى حرب مستعرة وشديدة وطبعا بعض الدول تشارك بهذه الهجمات، وثانيا حماية أنظمة المعلومات بشكل أفضل، وثالثا حرص الأفراد على حماية بيناتهم"، وفق الشبول.

 

واستطرد: "يستطيع أي شخص أو مؤسسة التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني للإبلاغ عن تعرضه لأي اختراق، وسيقوم المركز ضمن اختصاصه بتتبع مصدر الاختراق في حال وقوعه".

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