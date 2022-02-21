شرطة «لوهانسك»: القوات الأوكرانية شنت قصفا مدفعيا على طول خط التماس

أعلن المتحدث باسم شرطة جمهورية لوهانسك الشعبية-المعلنة من جانب واحد- إيفان فليبونينكو، أن القوات الأوكرانية شنت قصفًا بالمدفعية على أراضي لوهانسك على طول خط التماس، وسط اعتقاد أن الجيش الأوكراني يستعد للهجوم.

وقال "فليبونينكو"، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية: "كما توقعنا، بعد الاستعدادات التي قامت بها القوات الأوكرانية، فقد نفذت عددًا من الأعمال الهجومية ضد لوهانسك".

وأضاف: "أجرت القوات الأوكرانية استعدادات على طول خط التماس لتنفيذ عمليات هجومية محتملة، مصحوبة بقصف مدفعي مكثف على مواقع شرطة لوهانسك والمناطق المدنية على خط التماس وكذلك في العمق".

وأشار المتحدث إلى أن "القوات الأوكرانية قصفت منذ بداية اليوم أكثر من 20 نقطة سكنية في لوهانسك"، متابعًا أن "الوضع على خط التماس في دونباس تدهور بشدة خلال الساعات الأخيرة".

وعلى صعيد آخر، حذرت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا كريستينا كفين، من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون "أمرًا كارثيًا"، وذلك بسبب الخسائر المُحتملة على كلا الطرفين والعقوبات الاقتصادية المُدمرة التي سيتم فرضها على موسكو، مشيرة إلى اعتقادها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الغزو بالفعل.

وقالت "كفين"، في تصريحات تليفزيونية- نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "في النهاية، يتعين على بوتين اتخاذ قرار بعدم اختيار هذا المسار الذي سيكون كارثيًا".

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن الطرفين، روسيا وأوكرانيا، سيعانيان من تداعيات وخيمة بعد في حالة الغزو الروسي، مضيفة أن كلا البلدين سيتكبدا خسائر بينما ستواجه موسكو "عقوبات مُدمرة" من الولايات المتحدة ودول الحلفاء.

وتابعت أن الأمر سيكون كارثيًا لأوكرانيا بالطبع مع احتمالية وقوع خسائر بشرية بالآلاف، لكن روسيا ستتكبد خسائر أيضًا في الحرب إضافة إلى العقوبات.

وعند سؤالها عن اعتقادها الشخصي حول احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا، قالت كفين إنها توافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الصدد، موضحة أنه طبقًا للوضع الحالي فمن المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا، وأن "بوتين اتخذ القرار بالفعل"، مشددة في الوقت نفسه على أنه مازال بإمكانه تغيير رأيه.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات "مينسك".