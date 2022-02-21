الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمن والتعاون فى أوروبا» تسجل استخداما واسعا للأسلحة الثقيلة بدونباس

دونباس
دونباس

سجلت بعثة منظمة الأمن والتعاون في دونباس استخداما واسع النطاق للأسلحة الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

 

وبحسب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد فإن استخدام الأسلحة الثقيلة في دونباس أدى إلى تزايد التقارير عن الخسائر والضحايا.

 

ودعت الأمين العام أطراف النزاع في دونباس إلى سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة الأمنية، والالتزام بنظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

 

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التي تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات في كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.

أمن تعاون اوروبا منظمة الأمن والتعاون سجل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الثقيلة دون منظم ثقيل واسع والتعاون

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