الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باريس: ماكرون وبوتين يتفقان على ضرورة إيجاد حل دبلوماسى للأزمة الأوكرانية

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على بذل كل الجهود الممكنة للتوصل بسرعة إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

 

وذكر قصر الإليزيه، في بيان أصدره عقب اتصال هاتفي بين ماكرون بوتين، أن الرئيسين اتفقا على "ضرورة إعطاء الأولوية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية و القيام بكل ما يمكن للتوصل إليه".

 

كما أعلن الإليزيه أيضا أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان "سيلتقي نظيره الروسي"، سيرجي لافروف "في الأيام المقبلة" في إطار جهود تسوية الأزمة.

 

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الإليزيه أن "ماكرون وبوتين في هذا السياق اتفقا على تنظيم اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية من أجل إعادة نظام وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، فيما تعهد الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي بأن القوات الروسية ستنسحب من بيلاروس بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة هناك". 

 

وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب بأن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأحد.

 

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن المكالمة استمرت 15 دقيقة فقط، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

و في وقت سابق من الأحد ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي و نظيره الفرنسي أكدا خلال مكالمة "جدوى تكثيف العمل" عبر صيغة نورماندي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.

 

واتفق بوتين و ماكرون، حسب الكرملين، على الاستمرار في الاتصالات بين روسيا و فرنسا على مستويات مختلفة.

 

وجرت هذه المحادثات على خلفية تصاعد حاد للأوضاع الميدانية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا و ادعاءات دول الناتو حول استعدادات روسيا لغزو الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي نفته الحكومة الروسية تماما. 

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