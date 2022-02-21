برلمانى روسى: واشنطن تدفع الرئيس الأوكرانى نحو الحرب

قال عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت إن الولايات المتحدة تدفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى خوض حرب بين الشعوب السلافية.

وقال شيريميت: "الولايات المتحدة تدفع زيلينسكي إلى خوض حرب بين الشعوب السلافية، هذا حلم الأمريكيين، الذي يتحقق الآن بشكل عملي، بفضل أولئك الخونة الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا".

وبحسب السياسي الروسي، فإن السلطات الأوكرانية تسعى اليوم، إلى تحويل أرضهم إلى بلد "معادٍ لروسيا" من أجل المصالح الغربية، متناسين الجذور التاريخية المشتركة.

يذكر أن الحكومة في كييف والدول الأعضاء في "الناتو" يدعون بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت موسكو مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

وعلى صعيد آخر، أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم خلاله بحث "الحشد الروسي على حدود أوكرانيا".

وجاء في بيان مقتضب للبيت الأبيض أن "الرئيس جو بايدن عقد اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن اجتماع بايدن بمجلس الأمن القومي استمر ساعتين وبحث "خطة للتعامل مع التصعيد الروسي على الأرض".

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.