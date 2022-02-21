الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تطرح فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر العسكرى فى أوروبا

أنطونوف
أنطونوف

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن بلاده ترى فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر العسكري في أوروبا ومنع وقوع حوادث عسكرية.

 

و قال أنطونوف، في حديث لقناة "CBS"، حسب نص المقابلة الذي نشرته السفارة الروسية: "نحن نرى موضوعا لبحثه وفرصة للتوصل إلى اتفاقات مقبولة لكلا الطرفين حول اتجاهات مختلفة. على سبيل المثال، وضع إجراءات لخفض التوتر العسكري في أوروبا ورفع الشفافية في التدريبات العسكرية ومنع وقوع الحوادث العسكرية الخطيرة و إحياء الاتصالات عبر وزارات الدفاع".

 

و أضاف أنطونوف أنه "من المستحيل دعوة روسيا للتعاون في مجال السيطرة على الأسلحة تزامنا مع زيادة القدرات الضاربة للناتو على الحدود الروسية بشكل غير محدود".

 

و أكد أن "روسيا منفتحة على الحوار (مع الغرب) وتدعو للتفكير في خلق ظروف مستقرة للأمن متساوية لكل الأطراف المشاركة في الحياة الدولية".

 

و سبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

 

و تشمل هذه القضايا، حسب الحكومة الروسية، أولا "ضمانات بعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانيا "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

 

و ثالثا ترتكز المقترحات الروسية على "الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية".

 

و أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية.

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