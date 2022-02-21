استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في أوروبا، في البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و360 إصابة جديدة و35 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و131 ألفا و889 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و831 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 9 آلاف و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و298 ألفا و926 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 67 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و327 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 1794 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 306 آلاف و219 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات ظلت 823 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.



وفي بولندا، رصدت سلطات الصحة وفاة 25 شخصا وإصابة 13 ألفا و687 آخرين بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 109 آلاف و817 حالة، والإصابات 5 ملايين و553 ألفا و841 إصابة.



وفي إفريقيا، أفادت وزارة الصحة الكينية بتسجيل 27 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع إجمالي الإصابات التراكمي إلى 322 ألفا و696 إصابة، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و635 حالة، بعد عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وأعلنت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا تسجيل حالة وفاة واحدة، وألف و456 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في جنوب إفريقيا إلى 98 ألفا و667 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 3 ملايين و658 ألفا و547 إصابة.



وأفادت سلطات الصحة في زامبيا بتسجيل 179 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع إجمالي الإصابات التراكمي إلى 311 ألفا و194 إصابة، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 3 آلاف و943 حالة، بعد عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الكوبية حالة وفاة واحدة، و628 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في كوبا إلى 8 آلاف و487 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليون و65 ألفا و385 إصابة.