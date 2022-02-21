روسيا تعلن جاهزية 250 نقطة إقامة لاستيعاب 28 ألف لاجئ من دونباس

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الطوارئ - في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية - أنه "في الوقت الحالي، أعلنت 30 منطقة في روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.

وتصاعد التوتر في دونباس منذ أيام بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس لقصف مدفعي.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف: "إن بلاده لم تكن البادئة بأي هجوم على مدى التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".

وأضاف بيسكوف، في مقابلة تليفزيونية: "نذكّر بأن روسيا لم تهاجم أبدًا أي أحد على مدار تاريخها، وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب، وعلى الغرب التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أحد ما؟".

وتابع: "عندما يتصاعد التوتر في (دونباس) إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها"، مشيرًا إلى أن الغرب لم يحث كييف قط على ضبط النفس.

ولفت بيسكوف إلى الموقف البناء للرئيس بوتين خلال محادثاته مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا، ونقله لمخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين.

وفيما يتعلق برد فعل بوتين على الأنباء المتعلقة بمواعيد غزو أوكرانيا، قال بيسكوف: "إن الرئيس بوتين لا يهتم بالتقارير والتصريحات المتعلقة بتواريخ الغزو الروسي المزعومة لأوكرانيا، ولا يعير اهتمامًا لهذا الأمر"، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات استفزازية.