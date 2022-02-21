هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب محافظة واسط بالعراق

أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، وقوع هزة أرضية، تم تسجيلها بقوة 4.2 درجات جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن بيان الوزارة - أن الهزة الأرضية سجلت مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.2 درجة، وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط.

وأوضح البيان أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، مشيرة إلى أن الهيئة دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، اليوم، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3940 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 30393.

وفي وقت سابق، لوّحت الحكومة العراقية، بالعودة إلى قيود الإغلاق التام وتعليق الدوام الرسمي جراء الارتفاع الحاد في معدل الإصابات بكورونا.

وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، محمد كامل جاسم: في حال ملاحظة ازدياد الإصابات سيتم رفع توصيات بالإغلاق أو تعليق الدوام، مشيرا إلى استمرار توصيات الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية وتقليل التجمعات البشرية.

وأضاف أن "إصدار أي قرار حول نسبة الدوام في المؤسسات الحكومية يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأي قرار بإغلاق أو تعليق الدوام الحضوري يعتمد على الموقف الوبائي من تسجيل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات".

وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه قبل 3 أيام بتقليص الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لسلطته المحلية بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا.