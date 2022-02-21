الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 21-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وقال الخبراء- في بيان -، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 20 11
وادي النطرون 21 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 19 11
بلطيم 19 11
مطروح 19 10
السلوم 21 10
سيوة 21 09
بورسعيد 20 11
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 10
نخل 21 02
نويبع 22 13
طابا 21 12
كاترين 18 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 14
مرسى علم 22 12
الفيوم 20 09
بني سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 22 08
قنا 23 09
الأقصر 25 09
أسوان 26 10
إدفو 26 11
أبوسمبل 25 11
الوادي الجديد 24 08
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 13
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 14

مصر ارصاد جديد سوهاج اليوم الاثنين الوادي الجديد المنيا عرف صورة صور كاترين بني سويف الطقس بيان درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تحضر حفل زفافه (صورة)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 21-2-2022

اليوم.. محاكمة تاجر عجوة تخلص من زوجته لشكه فى سلوكها

الهند تسجل 16 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كندا تدعو إلى عدم السفر إلى بيلاروس بسبب مخاطر الصراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس