الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أرقام قياسية يستهدف محمد صلاح تحقيقها قبل نهاية الموسم

جريدة الدستور

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل هدفًا في انتصار ليفربول، ليرفع رصيده من الأهداف لـ 150 هدفًا بقميص فريقه "الريدز"، ليصبح عاشر لاعب يصل لهذا الرقم في تاريخ النادي، كما صار ثاني أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز.

محمد صلاح يواصل تسجيل رقمًا قياسيًا تلو الآخر، وبالأخص هذا الموسم، الذي استطاع حتى الآن تسجيل 25 هدفًا حتى الآن في 30 مباراة بمختلف المسابقات، إضافة لصناعته 9 أهداف.
 

التفاصيل…

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