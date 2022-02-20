جونسون: إلتزام بوتين أمام فرنسا إشارة إيجابية على استمرار المسار الدبلوماسي

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال بوريس جونسون ، بحسب بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، خلال الاتصال مع ماكرون إن التزامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام فرنسا كانت إشارة إيجابية على أن موسكو ما زالت مرحبة بخوض المسار الدبلوماسي.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني أنه يجب على الرئيس الروسي التراجع عن التهديدات وسحب قواته من الحدود مع أوكرانيا.

تفاصيل مكالمة بوتين وماكرون بشأن أوكرانيا

وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق اليوم إن بوتين أكد للرئيس ماكرون خلا اتصال هاتفي بينهما اليوم مغادرة القوات الروسية بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات العسكرية.

وأوضح المسؤول الفرنسي ان الرئيس ماكرون ونظيره الروسي وافقا على إجراء محادثات ثلاثية بين كييف وموسكو ومنظمة الأمن والتعاون غدا الاثنين، مشيرا إلى أن ماكرون ألقى باللائمة على نظيره الروسي والانفصاليين بشأن ما يحدث مع أوكرانيا.

من جهته أكد الرئيس الروسي بحسب بيان للكرملين لنظيره الفرنسي أن أوكرانيا تتظاهر بالانخراط في الحوار ولكنها ترفض الالتزام باتفاقيات مينسك.

وقال الرئيس الروسي إنه يجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب موسكو الأمنية وتقديم إجابات موضوعية.

كما أبلغ بوتين نظيره الفرنسي أن استفزازت قوات الأمن الأوكرانية هي سبب التصعيد في منطقة دونباس.

تحذيرات أمريكية لروسيا

وقال وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق اليوم غنه في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا لن تكون واشنطن في وضع يسمح لها بإجلاء أي أمريكيين متبقين هناك.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "كل ما نراه ينذرنا أننا على شفا غزو روسي لأوكرانيا والولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لردع الرئيس الروسي".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة وحلفائها لديهم حزمة كبيرة من العقوبات على روسيا جاهزة للفرض في حال بدء الغزو، مشيرا إلى أن هناك خطة مقابلته لنظيري الروسي في أوروبا الأسبوع المقبل مازالت قائمة، إلا إذا قررت موسكو بدء الغزو.