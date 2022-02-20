الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يستعرض المسودة النهائية لاستراتيجية التغير المناخى 2050.. حصاد «الوزراء» اليوم

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

شهد مجلس الوزراء عدد من الأحداث والقضايا الهامة اليوم الأحد، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيـس مجلـس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستعراض المسودة النهائية "للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتـور محمـد عبـد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيـط والتنميـة الاقتصـادية، والدكتورة رانيا المشّـاط، وزيرة التعـاون الدولـيّ، والدكتور محمـد معيـط، وزير المـاليـة، والدكتـورة يـاسميـن فـؤاد، وزيـرة البيئـة، والمهنـدس مصطفـى الصيـاد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضـي لشـئـون الثـروة الحيـوانية والسمكـية والداجنـة، ومسئولي الوزارات والجهـات المعنية.

https://www.dostor.org/3720601

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات" والذي يهدف إلى دراسة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد، ويمتد إلى تحليل التحديات التي تواجه توسع القطاع الخاص في خدمات التكنولوجيا المالية، كما يتطرق إلى تطور التكنولوجيا المالية عالمياً وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقوم بتحليل وضعها في مصر مع توضيح جهود الحكومة لدعم هذا القطاع.

https://www.dostor.org/3719930

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية للضيف الأردني والوفد المرافق له، وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد به وزراء النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة.

https://www.dostor.org/3720260

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

https://www.dostor.org/3719984

مجلس الوزراء اليوم الأحد مصطفى مدبولى اتفاقية الأمم المتحدة سامح شكري وزير الخارجية

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