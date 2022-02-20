تدشين مؤشر لتقييم العلامات التجارية بمصر وخارجها قريبا.. حصاد «التموين» اليوم

شهدت وزارة التموين اليوم عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد الدستور أبرزها في السطور التالية:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية على تدشين مؤشر لتقييم العلامات التجارية سواء في مصر أو خارجها، حيث يقيم هذا المؤشر عدة نقاط وعوامل مختلفة على أن يتم تقسيمه إلىعدة مستويات بحسب نوع الصناعة والمنطقة الجغرافية وأنواع العملاء.

وأضاف عشماوي، في تصريحات لـ"الدستور"، على هامش المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل هذا المؤشر ومنهجيته، خاصة وأن تحديد قيمة العلامة التجارية لدى العملاء أمر هام للغاية بالنسبة للعلامات التجارية المختلفة، مشيرا إلى أن قيمة العلامة التجارية من قيمة المؤسسة.

https://www.dostor.org/3720067



قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية لشهر فبراير وصلت 85%.

وأضاف كمال، في بيان رسمي، أن الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينيةكبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع أن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طنسكر يوميًا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميًا مناصفًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم، والتي تصل إلى 28 سلعة.

https://www.dostor.org/3720171

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التجارة الالكترونية كبيرة للغاية فيمصر، حيث تجاوزت عام 2021 قيمة التداولات فيها ما يقرب من 4.9 مليار دولار مقارنة بـ3.6 مليار دولار قبل انتشار جائحة كورونا،بجانب 5 أضعاف القيمة الحالية للتجارة الإلكترونية التي تتم أيضا من خلال الدفع النقدي عند استلام المنتجات التي يتم شراؤها إلكترونيا.

وشدد في تصريحات خاصة لـ"الدستور "أن المستودعات الاستراتيجية واجهت العديد من التحديات للوصول إلى المرحلة الحالية والمتعلقةبعرض عقود الاتفاقية على مجلس الوزراء، وفي انتظار الموافقة النهائية لتوقيع العقود، منوها أنه تم إنجاز أمور عديدة في هذا الملف منتحديد كافة المواصفات الفنية المطلوبة بالتعاون مع المكتب الاستشاري المشارك في بناء المستودعات كما تم عقد أكثر من 25 لقاء بين أطراف اتفاقية المستودعات الاستراتيجية، وتذليل عدد من العقبات ببعض المحافظات.



https://www.dostor.org/3720075