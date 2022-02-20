الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تحديد الهوية السياسية».. ندوة لـ حزب المصري الديمقراطي

المهندس باسم كامل
المهندس باسم كامل

نظم اليوم الأحد، اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمركز الحامول بكفر الشيخ،  ندوة تدريبية بعنوان "تحديد الهوية السياسية".

وناقشت الندوة المعايير والمحاور التي تساعد على تحديد البوصلة السياسية، وكذا تحديد هوية  الشخص والكيان السياسي، طبقا لمواقفه وآرائه في العديد من القضايا والأمور السياسية.

وحاضر في الندوة، المهندس باسم كامل، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، وليد دنقل، ميسر الدورة ومسؤول ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب، والإعلامي هشام فوزي، أمين عام الحزب في محافظة كفر الشيخ، وخالد الزغبي الأمين المساعد، وسلوى فوزي، أمين المرأة، وندا كمال أمين مساعد المرأة، وصلاح كريمة، أمين مساعد الشباب، ومحمد كمال أمين التنظيم، وأدهم محمد، أمين الإعلام، وسامي إيهاب أمين التثقيف، وأحمد السيد البيومي أمين الشباب، وعدد من قيادات الحزب بالمراكز التابعة للمحافظة.

وتأتي الندوة التدريبية في إطار سلسلة من الندوات التي ينظمها الحزب برئاسة فريد زهران، على مستوي المراكز والمدن في مختلف محافظات الجمهورية من الج نشر الوعي بين الشباب.

وفي ذات السياق، ينظم غدا، الاثنين، اتحاد شباب الحزب بالدقهلية ندوة تدريبية، وتناقش الندوة المعايير والمحاور التي تمكن من تحديد “الهوية/البوصلة” السياسية، و تساعد على تحديد هوية أي شخص أو كيان سياسي طبقا لمواقفه وآرائه.


ويحاضر في الندوة :
المهندس باسم كامل، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب.، وليد دنقل ميسر الدورة ومسؤول ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب، والمهندس حسني محمود، أمين عام الحزب في محافظة الدقهلية، والإعلامي محمد عزت زهران أمين مركز المنصورة، والسعيد حامد، أمين الاعلام بالمحافظة، والدكتور هاني الفضالي مرشح أمين القطاع، و الدكتور ابراهيم صديق أمين شرق الدقهلية، والمهندس أمير كمال امين مساعد، ومحمد شحاته امين التنظيم، والدكتورة انتصار الجلاد أمين المرأة، ومحمد حلمي أمين لجنة الصحة بالمحافظة، عمر عوض امين الشباب بالمحافظة، وبعض قيادات الحزب بالمراكز التابعة للمحافظة.

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