رئيس الحكومة اللبنانية يعقد عددًا من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عددا من اللقاءات في ثالث أيام زيارته لألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

والتقى ميقاتي، وزير الدولة الألماني لشؤون التعاون الدولي نيلز أنين في حضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب، وتضمن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود المانيا لدعم لبنان ومؤازرته في المحافل الدولية كافة.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، في حضور المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، الذي يشارك أيضا في مؤتمر ميونيخ للأمن، والسفير اللبناني في ألمانيا.

وأكد مجلس الوزراء اللبناني أن وزير خارجية إيران دعا عقب اللقاء كل الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية، مشددا على أن طهران تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية.

واجتمع ميقاتي مع وفد من الكونجرس الأمريكي ضم كلا من السيناتور كريس مورفي والسيناتور السيدة جين شاهين والسيناتور كريس فان هولن.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، حيث جرى في الاجتماع مناقشة العلاقات بين لبنان وإقليم كردستان والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها.

كما تطرق البحث الى التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

والتقى الرئيس ميقاتي الرئيس السابق للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني والمرشح لمنصب المستشار وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني أرمين لاشيت.

وفي وقت سابق اليوم، التقى ميقاتي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحثا سبل التعاون بين البلدين.