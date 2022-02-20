الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد صوفي دولي يزور الزاوية التجانية بالمغربلين ويلتقي بعلمائها

وفد صوفي دولي يزور
وفد صوفي دولي يزور الزاوية التجانية

أعلنت الطريقة التجانية الصوفية في مصر عن زيارة وفد صوفي سوداني دولي لمقر الزاوية التجانية بالمغربلين، حيث زار الوفد أضرحة ومقامات شيوخ الطريقة السابقين وقرأ الفاتحة للشيخ محمد الحافظ  التجاني الكبير مؤسس الطريقة التجانية في مصر.

وأوضحت الطريقة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الوفد الصوفي السوداني الذي زار الزاوية التجانية، صباح اليوم ضم عدد من قيادات الطريقة التجانية بالسودان، يأتي في مقدمتهم  الخليفة الشيخ الدرديري جعفر والدكتور دوليب التجاني، وكذلك عدد من علماء الدين وحفظة القرآن الكريم من بالمعهد الديني السوداني، وبعض ممثلي خلاوي القرآن الكريم بمنطقة خرسي بولاية شمال كردفان بالسودان، حيث قام جميع الوفد بزيارة الزاوية التجانية الكبرى بالمغربلين بالقاهرة، وشيخها سيدي محمد الحافظ التجاني  والتبارك بشيوخها وأوليائها الكرام.

الطريقة التجانية

أسسها أبوالعباس أحمد التجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التجانية، ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية، وهي بلدة ومقر أسلافه، وهو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا، وقضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر، والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها.

محاربة الفكر المتطرف

وتسعى الطريقة التجانية إلى محاربة الفكر المتطرف من خلال المنهج الصوفى الذى تتبعه الطريقة وهو منهج القطب الصوفى الكبير سيدى أحمد التجانى مؤسسة المنهج الصوفى التجانى والذى كان له دور بارز فى نشر الدين الإسلامى فى العديد من الدول الإفريقية، مما جعل فكر الطريقة ينتشر بصورة كبيرة فى معظم بلدان القارة السمراء.

وفد صوفي وفد صوفي سوداني الطريقة التجانية في مصر مقامات وأضرحة

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