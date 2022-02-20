السفير الروسى فى واشنطن ينفى اتهامات الغرب بتخطيط موسكو لغزو أوكرانيا

نفى السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، اتهامات حكومات دول الغرب لموسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وذلك مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وقال أنتونوف - في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه "لا يوجد غزو، ولا يوجد مثل هذه الخطط"، مضيفا أن "روسيا أعلنت على الملأ عن استعدادها لاستكمال الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا القائمة"، مشددا على أن "القوات الروسية (تقف) على أراضي تحت السيادة الروسية، ونحن لا نهدد أي أحد".

وعند سؤاله عن حشد آلاف من الجنود الروس على الحدود الأوكرانية، قال أنتونوف إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها "العديد من القواعد العسكرية" في أنحاء العالم، بينما روسيا لديها قواعد عسكرية أقل بكثير، مؤكدا أن تحركات الجيش الروسي لا تنتهك أي أعراف قانونية دولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأحد، إن تمديد التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا يثير المزيد من المخاوف حول احتمالية تحرك روسيا تجاه غزو أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، أن روسيا تحاول خلق استفزازات لتبرير عدائها ضد أوكرانيا.

وتابع: "رأينا ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، والآن يحاولون (الروس) تبرير استمرار مناوراتهم التي كان من المفترض أن تنته بحلول الآن، واستمرارها إلى أجل غير مسمى بجانب الوضع الذي خلقوه في أوكرانيا هو استمرار لتصعيد التوترات".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى زيادة عدد الجنود الروس المحتشدين على مقربة من الحدود الأوكرانية، لافتا إلى أن العدد ارتفع خلال الشهور الماضية من 50 ألفا إلى 150 ألفا.