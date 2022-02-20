الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الروسى فى واشنطن ينفى اتهامات الغرب بتخطيط موسكو لغزو أوكرانيا

السفير الروسي في
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف

نفى السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، اتهامات حكومات دول الغرب لموسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وذلك مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وقال أنتونوف - في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه "لا يوجد غزو، ولا يوجد مثل هذه الخطط"، مضيفا أن "روسيا أعلنت على الملأ عن استعدادها لاستكمال الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا القائمة"، مشددا على أن "القوات الروسية (تقف) على أراضي تحت السيادة الروسية، ونحن لا نهدد أي أحد".

وعند سؤاله عن حشد آلاف من الجنود الروس على الحدود الأوكرانية، قال أنتونوف إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها "العديد من القواعد العسكرية" في أنحاء العالم، بينما روسيا لديها قواعد عسكرية أقل بكثير، مؤكدا أن تحركات الجيش الروسي لا تنتهك أي أعراف قانونية دولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأحد، إن تمديد التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا يثير المزيد من المخاوف حول احتمالية تحرك روسيا تجاه غزو أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، أن روسيا تحاول خلق استفزازات لتبرير عدائها ضد أوكرانيا.

وتابع: "رأينا ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، والآن يحاولون (الروس) تبرير استمرار مناوراتهم التي كان من المفترض أن تنته بحلول الآن، واستمرارها إلى أجل غير مسمى بجانب الوضع الذي خلقوه في أوكرانيا هو استمرار لتصعيد التوترات".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى زيادة عدد الجنود الروس المحتشدين على مقربة من الحدود الأوكرانية، لافتا إلى أن العدد ارتفع خلال الشهور الماضية من 50 ألفا إلى 150 ألفا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

مصرع 3 شباب تناولوا جرعات هيروين بالإسكندرية

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية