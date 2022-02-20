42 ألف إصابة بـ إيطاليا.. استمرار ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا»

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 42 ألفا و81 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 12 مليونا 469 ألفا و975 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 141 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 152 ألفا و989 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 36 ألفا و437 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 6 ملايين و82 ألفا و555 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 8حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و483 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 24 ألفا و309 إصابات جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و457 ألفا و86 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 4312 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 7687 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و663 ألفا و620 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 66 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 62 ألفا و539 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 22 ألفا و75 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و473 ألفا و99 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 14 ألفا و581 حالة وفاة.



وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 30 ألفا و398 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و851 ألفا و382 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 151 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 41 ألفا و347 حالة وفاة.

وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة 17 ألفا و421 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و32 ألفا و81 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 33 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 4913 حالة وفاة.

وفي اندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 48 ألفا و 484 إصابة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و197 ألفا و505 إصابات مؤكدة، كما تم تسجيل 163 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 146 ألفا و365 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 47 ألفا و200 إصابة جديدة فارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى مليونين و787 ألفا و493 إصابة مؤكدة، كما سجلت 78 حالة وفاة وبلغت بذلك حصيلة الوفيات 39 ألفا و501 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة ألفين و266 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و18 حالة وفاة، ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في سلوفينيا حتى الآن إلى 878 ألفا و36 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و202 حالة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 1987 إصابة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و933 ألفا و291 إصابات مؤكدة، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و965 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 4111 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 459 ألفا و747 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 2162 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 2685 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 774 ألفا و394 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 9235 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 6776 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 585 ألفا و944 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 5108 حالات وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 3876 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و883 ألفا و113 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 62 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 14 ألفا و849 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 7283 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 883 ألفا و217 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 6361 حالة وفاة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 1231 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 636 ألفا و837 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 25 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 15 ألفا و994 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 229 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 975 ألفا و559 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفا و921 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 77 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 70 ألفا و665 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل حالتين وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 596 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 274 حالة إصابة جديدة بالمرض، فضلا عن 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 172 ألفا و205 حالات، وتبلغ الوفيات 7 آلاف و539 حالة.

وفي أرمينيا، سجلت وزارة الصحة 700 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 415 ألفا و464 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 8322 حالة وفاة.

وفي ليختنشتاين، تم تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 621 حالة إصابة.

وفي بروناي، تم تسجيل 2,466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 15,466 حالة إصابة.



وفي ألبانيا، فقد تم تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وخمس حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 4,928 حالة إصابة.

فيما سجلت كيريباتي 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس لديها إلى 1,611 حالة إصابة.

