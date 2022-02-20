الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 10 وفيات و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأحد عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 3 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 6 آلاف و797.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 118 إصابة جديدة بتراجع 133 حالة عن يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و54.

وبحسب البيانات، تعافي 115 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 176 ألفا و633، مشيرة إلى تواجد 18 مريضا بالعناية المركزة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية


ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

مصرع 3 شباب تناولوا جرعات هيروين بالإسكندرية

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية