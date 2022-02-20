الجزائر: 10 وفيات و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأحد عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 3 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 6 آلاف و797.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 118 إصابة جديدة بتراجع 133 حالة عن يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و54.

وبحسب البيانات، تعافي 115 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 176 ألفا و633، مشيرة إلى تواجد 18 مريضا بالعناية المركزة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.