الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بتهمة تخريب كورنيش النيل في القليوبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن من ضبط شخصين بتهمة تنفيذ أعمال تخريب وتكسير في مقاعد كورنيش النيل، بمدينة كفر شكر أمام ديوان عام مجلس المدينة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بتعرض كورنيش النيل لأعمال تخريب وتكسير في المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر إلى ديوان مجلس المدينة وجرى إجراء التحريات اللازمة وتفريغ عدد من الكاميرات المحيطة بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى التعرف على شخصين رصدتهما كاميرات المراقبة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

القليوبية أعمال تخريب مقاعد كورنيش النيل تخريب كفر شكر

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وائل لطفي

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