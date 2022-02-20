الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شمال سيناء تطلق أول منصة للتغيرات البيئية للتحضير لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ

المناخ
المناخ

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم، انطلاق أول منصة للتغيرات البيئية للتحضير لمؤتمر المناخ الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر، لتعمل كمجلس استشاري علمي لحين توافر البديل وخاصة في مجال حماية وتنمية البيئة.

وعقدت الجمعية الأهلية لحماية البيئة المكلفة بإنشاء منصة التغيرات المناخية من المكتب العربي للشباب والبيئة لتقديمها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وأوضح المهندس عبد الله الحجاوي، رئيس المنصة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، أنه تم عقد الاجتماع الأول لمنصة شمال سيناء للتغيرات البيئية بقاعة جمعية الشابات المسلمات بالعريش؛ وكانت بمثابة أول جلسة علمية في شمال سيناء منذ عام 2010 تناقش موضوعا دقيقا ومميزا؛ لوضع شمال سيناء على خريطة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ووضع ورقة عمل محافظة شمال سيناء المقدمة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، علاوة على الاستفادة من مؤسسات التمويل ووضع تصور للمشروعات الموازية لتخفيف حدة التغيرات المناخية على المنطقة.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا بعنوان "عنوان الدبلوماسية المناخية العالمية" يستعرض فيه معلومات عن الاتفاقية والمؤتمر السنوي الذي يحضره عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم لمناقشة تطبيق الآليات الدولية لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وزيادة الاحترار العالمي. 

وتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي سير عمليات التحضير لمؤتمر الأطراف الـ 27 المقرر انعقاده في مدينة السلام «شرم الشيخ». 

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر في نسخته الـ27 في مؤتمر جلاسكو الـ26.

وأكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًّا من حيث الأولويات التي ستثار خلال أيام عقد المؤتمر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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