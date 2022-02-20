بحوث البترول والجامعة الأمريكية.. تعاون مرتقب جديد فى مصر

استمرارا لدور وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي، والبترول والثروة المعدنية، فى نشر البحث العلمي المتخصص، بالتعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية، وذلك من خلال معهد بحوث البترول المصري، التقى اليوم الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، بمستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور محمد حمزة، لبحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة، لتطوير المنظومة التعليمية والعملية الخاصة بالبحث العلمي التطبيقيى.

لتلبية الاحتياجات الاقتصادية فى مصر

‏‎وأكد الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، خلال اللقاء، أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، لتلبية الاحتياجات الاقتصادية فى مصر من خلال البحث العلمي التطبيقي، وكذلك تدريب الطلاب والخريجين من الجامعات لبناء كوادر علمية مميزة تستطيع أن تواكب الأحداث العالمية ليكونوا داعيمن لمصر فى شتى المجالات.

كما ‏‎تناول اللقاء، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المعهد والجامعة متضمنًا عدداً من المواضيع التي تساهم في تطوير المنظومة العلمية والتعليمية والبحث العلمي، بما يساهم في تعزيز التعاون فيما بينهما.

‏‎و أعرب الدكتور ياسر مصطفى خلال اللقاء، عن تطلع المعهد لهذا التعاون، مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المصري على المستوى التعليمي والبحثي، نظرا لعُمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، لافتا إلى ان هذا اللقاء تمهيدا لعقد اجتماع مشترك بحضور روؤساء الأقسام البحثية بالمعهد لتبادل الرؤى والأفكار .

‏‎ومن جهته، أشاد الدكتور محمدحمزة بالإنجازات الملموسة التي حققها المعهد لخدمة وتقدم البحث العلمي، معربا عن اهتمامه بتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجهتين وتبادل المعرفة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في دعم التطلعات العلمية والبحثية من خلال التعاون العلمي والبحثي.

‏‎تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل المعهد للتعرف على احدث التقنيات الحديثة والكوادر العلمية المؤهلة التي يمتلكها المعهد.