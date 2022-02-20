تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

طفرة كبيرة تشهدها نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى جميع قرى مركز «الحسينية» بالمحافظة، بعد أن تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، نظرًا لما يعانيه أهالى قراه من التهميش وتدنى مستوى الخدمات، على مدار سنوات طويلة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تحقيق نسب متقدمة فى تنفيذ هذه المشروعات، ويجرى العمل على قدم وساق فى استكمال النسب المتبقية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى، مضيفًا: «المحافظة تسعى للانتهاء من كل الأعمال، قبل يونيو ٢٠٢٢». وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن: تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، إلى جانب إنشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية.

إنجاز غالبية شبكات المياه والصرف.. وتبطين 36 ترعة بـ٤٨٠ مليونًا

تتصدر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى صدارة جداول التنفيذ فى مركز «الحسينية» بمحافظة الشرقية، التى تشهد العمل فى ١٣٩ مشروعًا فى مجال الصرف الصحى، و٦٢ مشروعًا فى مجال مياه الشرب. وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ٧٨٪ حتى الآن، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٧١٨ مليون جنيه، وتتنوع بين إنشاء وتوسعات وإحلال وتجديد، إلى جانب محطات رفع وطرد ومعالجة، علاوة على خطوط انحدار.

وتُنفذ مشروعات الصرف الصحى داخل قرى: «الناصرية- البكارشة- كفر المسلمية- تانيس- النجيحى- البكارشة- أبو عريضة- قهبونة- الحمادين- المناصرة- الملكيين القبلية- منشأة خليل- المناجاة الكبرى- المناجاة الصغرى- الإخيوة- سماكين الشرق- سماكين الغرب- الحجازية- الملكيين البحرية- منشأة أبوعمر- منشأة راغب- سعود- الجمالية- منشأة بشارة- الظواهرية- إصلاح هانون».

كما تُنفذ أيضًا فى قرى: «الربعمائة- منشأة الدبيكى- قصاصين الشرق- كفر المدينة- قصاصين الشرق- الصالحية الأحرار- الصالحية الأبطال- الصالحية البساتين- بحر البقر ٢- بحر البقر ٣- بحر البقر ٤- بحر البقر ٥- الرست- القصبى الشرقى- القصبى غرب- حنورة- صان الحجر البحرية- مدينة الحسينية».

وفى قطاع مياه الشرب، يتم تنفيذ ٦٢ مشروعًا، بتكلفة تقديرية بلغت ٩٠٠ مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ هذه المشروعات إلى ٩٧٪، بواقع ٩ فى نطاق الناصرية، و٧ فى قهبونة، و٥ فى الأخيوة، و٦ فى سماكين الغرب، و٦ فى جزيرة سعود، و١٠ فى الظواهرية، و٥ فى قصاصين الشرق، و٥ فى بحر البقر ٢، و٦ فى القصبى شرق، و٢ فى صان الحجر البحرية، و١ فى مدينة الحسينية.

وفى مجال تبطين الترع، جارٍ تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ٣٦ ترعة بزمام هندسة رى «الحسينية»، بإجمالى أطوال ١١٣ كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه، بهدف تقليل الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وبالنسبة لمعدلات التنفيذ، تم الانتهاء من تأهيل ١٥ ترعة بنسبة تنفيذ ٤٧٪، وجارٍ مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

وتتضمن أعمال التأهيل مبانى بالدبش بسمك ٣٠ سم، وتغليف بالخرسانة العادية بسمك ١٢ سم، للحفاظ على مياه الرى من الهدر، وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، على اعتبار أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.

تجديد 614 فصلًا دراسيًا.. وإنشاء 10 مجمعات للخدمات الحكومية

فى قطاع الأبنية التعليمية، تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات المقررة بنسبة ٧٥٪، وتتضمن ٤٨ مشروعًا ما بين إنشاء وتوسعة وإحلال وتجديد، تشمل على وجه التحديد ٦١٤ فصلًا، بتكلفة تجاوزت ٢٧٠ مليون جنيه.

وبلغت نسبة تنفيذ ٣٧ مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة ٨٠٪، وتتضمن هذه المشروعات: إنشاء ٢٩ مركز شباب، وتطوير وصيانة ٨ مراكز أخرى قائمة، إلى جانب العمل على ترميم وإنشاء ملاعب ومبانٍ إدارية.

وتُنفذ مشروعات الشباب والرياضة فى الوحدات المحلية لقرى: «الظواهرية- جزيرة سعود- سماكين شرق- الملكيين البحرية- الحمادين- منشأة أبو عامر- الربعمائة- تانيس- الاخيوة- المناجاة- صان الحجر- بحر البقر ٢- بحر البقر ٣- بحر البقر ٤- صان الحجر البحرية- الرست- القصبى غرب- مدينة الحسينية».

ويتم كذلك العمل فى ٦١ مشروعًا بقطاع الصحة، بنسبة تنفيذ ٢٨٪، إلى جانب إنشاء ٧ نقاط إسعاف، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪.

جارٍ العمل أيضًا فى تنفيذ ١٠ مجمعات للخدمات الحكومية، فى قرى: «قصاصين الشرق- جزيرة سعود- الظواهرية- القصبى شرق- بحر البقر ٢- قهبونة- القصبى شرق- سماكين الغرب- الاخيوة- صان الحجر البحرية».

ويشمل كل مجمع: مركزًا تكنولوجيًا- سجلًا مدنيًا- شهرًا عقاريًا- مجلسًا محليًا- مكتب بريد- مكتب تموين- وحدة محلية.

كما يتم إنشاء ١٠ مجمعات زراعية وبيطرية، تم إنجاز ٨٧٪ منها بالفعل على أرض الواقع، علاوة على ٨٢ مشروعًا فى قطاع الكهرباء، بنسبة تنفيذ ٩١٪، و٨٢ مشروعًا بقطاع الغاز، وصولًا إلى العمل على تنفيذ ٤١ مشروعًا للطرق الداخلية، و٩ مشروعات بالطرق الرئيسية.