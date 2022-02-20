النيابة تطلب تحريات المباحث في طعن شخص لجاره بالخطا في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول، اصابه شخص ب 7 طعنات في جسده على يد جارة اثناء إنقاذ طفله من يده قبل قتله، وسؤال المصاب وشهود العيان وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ بتعدي شخص على جاره بطعنات في منطقة عزبة فرعون الجديدة، إثر محاولة الأخير إنقاذ نجله الذي احتجزه جاره لديه.

كشفت التحقيقات إن جار المجني عليه طلب من نجله الصعود إليه من أجل شراء شيء له، وعندما تأخر الطفل عنده صرخ عليه والده فأجاب جاره أنه سيعود إليه إلا أن الوقت تأخر لقرابة ربع ساعة ثم قال له جاره: "عايز ابنك يا مجدي تعالي"، فظن الاب إن الموضوع مزاح ولم يتوقع أي شر منه و بعدها بدقائق مباشرة صرخ الابن فجأة بأعلى صوته يستغيث بوالدة من البلكونة قايلا: "الحقني يا بابا، عمو عايز يقتلني وماسك سكينة"، فهرع الأب إلى منزل جاره المواجه إليه وكسر باب الشقة فوجدوا الجانى يمسك بيده مطواة وباليد الأخرى سكين كبير قبل أن ينقذ الأب ابنه الصغير إلا أنه أصيب بعدة طعنات إثر ذلك.

وتم عمل كمين وألقى القبض على الجار م.ع، قد احتجز نجل جاره الذي يبلغ 17 سنة، في مسكنه بدون وجه حق وترويعه وتهمة الشروع في القتل طفل، ومحاوله استغاث الابن الصغير بوالده بعد ان فر منه الي البلكونة الخاصة بشقة ذلك الجار، ما تبعه سماع الأب استغاثه ابنه فهرول فورا لإنقاذه إلا أنه تلقى 7 طعنات في انحاء مختلفة من جسده، وتم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.