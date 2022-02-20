السجن 5 سنوات لمتهمين بتزوير فحص ظاهري لجلد حمير مصدّر للخارج

قضت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2022، برئاسة المستشار جاد محمد حلمى، وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية إسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات.



أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، السيد ا م م ويبلغ من العمر 55 عامًا ويعمل صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بحي الزهور، أحمد م أ م ويعمل سفير منظمة الأمل العالمية بالخارج ويبلغ من العمر 44 عامًا ومقيم بمنطقة الجيزة ببورسعيد، الي محكمة الجنايات.

تعود وقائع القضية إلي عامي 2019 و 2021، حيث اشتركا المتهمين مع أخر مجهول علي تزوير محررات رسمية، وهي محضر الفحص الظاهري لجلود الحمير المصدرة للخارج، والمنسوب صدورها لمديرية الطب البيطري بالقاهرة، والخطاب الموجه الي مدير عام الجمارك بالموافقة علي تصدير جلود الحمير، والمنسوب صدوره للجنة المشتريات الخارجية للمستحضرات البيطرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك بأن أمدا المجهول بالبيانات المراد اثباتها علي خلاف الحقيقة فاصطنعها الأخير علي غرار المحررات الصحيحة، ومهرها بالأختام والإمضاءات المقلدة.



وتبين لهيئة المحكمة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم وزارة الزراعة، وامضاءات موظفين عموميين، من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص جلود الحمير المصدرة، وثبت بالاستعلام من مديرية الطب البيطري عدم صحة محضر الفحص الظاهري، وأن خاتم شعار الجمهورية الممهور به لم يصدر عنه، وأن التوقيعات المزيلة له لم تصدر عن أي من الموظفين، وثبت بالاستعلام من لجنة المشتريات الخارجية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية عدم صحة الخطاب الموجه لمصلحة الجمارك بالسماح بالتصدير.

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة كل من السيد ا ا م م، وا م ا م بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 2517 لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي بورسعيد.