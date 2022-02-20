الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بابا الفاتيكان يشيد بالعاملين فى مجال الرعاية الصحية ويصفهم بـ«الأبطال»

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفهم بـ"الأبطال"؛ للخدمات التي يقومون بتقديمها كل يوم وليس فقط أثناء وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب البابا - في كلمته الأسبوعية التي ألقاها اليوم بساحة القديس بطرس ونقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عن شكره العميق وامتنانه للعاملين في المجال الصحي، بمن فيهم المتطوعون الذين يعتنون بالمرضى قائلا: "يجب أن نذكر العديد من الأطباء والممرضات والمتطوعين الذين ظلوا على مقربة من المرضى، يهتمون بعلاجهم وجعلهم يشعرون بتحسن ومساعدتهم''.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال إيطاليا، اليوم، باليوم الوطني لتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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وائل لطفي

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