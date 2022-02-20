المخابرات الأمريكية: الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا

أعلنت المخابرات الأمريكية، اليوم الأحد، أن هناك احتمالًا بغزو روسي وشيك على الأراضي الأوكرانية".

وقالت المخابرات الأمريكية، إن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا"، وذلك بحسب CBS الأمريكية.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أعلنت في وقت، سابق عقد اجتماع استثنائي غدا بشأن أوكرانيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية خلال العمليات، حيث حققت العملية جميع النجاحات المطلوبة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في تصريحات صحفية، إنه سيجري اختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة، ضمن إطار إدارة موحدة خلال التدريبات.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الجيش الروسي خلال تدريبات أجراها تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين أطلق بنجاح صواريخ كينجال الباليستية فرط الصوتية.

وفي وقت سابق، نصحت الهند مواطنيها الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة البلاد مؤقتًا إذا كانت إقامتهم هناك غير ضرورية، في ضوء مستويات التوتر المرتفعة المتعلقة بالوضع هناك.

وذكرت السفارة الهندية في أوكرانيا- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أنه "يتعين على المواطنين الهنود البحث عن أي رحلة طيران تجارية أو خاصة متاحة؛ للخروج من البلاد وسط توترات بشأن الغزو المحتمل لروسيا".

وأضافت السفارة الهندية أنه "يُنصح الطلاب الهنود بالتواصل مع المتعهدين المعنيين للحصول على آخر المستجدات بشأن رحلات الطيران الخاصة المستأجرة، وأيضًا متابعة صفحتي السفارة على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) للاطلاع على أي معلومات مستكملة".

وكانت شركة الطيران الهندية الحكومية قد أعلنت- في وقت سابق- عن تسيير ثلاث طائرات خاصة إلى أوكرانيا في الـ22 و24 و26 من شهر فبراير الجاري من مطار "بوريسبيل الدولي"- أكبر مطار بأوكرانيا، بغرض نقل الرعايا الهنود هناك.