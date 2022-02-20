الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: تسجيل 25 ألفًا و696 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 25 ألفا و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 18 مليونا و605 آلاف و752 إصابة.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم - أنه تم تسجيل 74 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 160 ألفا و581 وفاة.
وبلغ إجمالي عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا 52 مليونا و566 ألفا و648 شخصا، بينما حصل 48 ميلونا و871 ألفا و729 شخصا على الجرعة الثانية، وحصل 37 مليونا و989 ألفا و163 شخصا على الجرعة المعززة. 

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