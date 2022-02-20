«إمام»: برنامج مرشحي التنسيقية في انتخابات «المهندسين» يخدم مطالبهم (فيديو)

قال المهندس حسام الدين إمام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ومرشح في انتخابات نقابة المهندسين على مقعد شعبة كهرباء فوق السن رقم 56، إن مرشحي التنسيقية يخوضون الانتخابات تحت شعار نقابة بمفهوم جديد ومهندسين بمفهوم جديد.

وأشار خلال مشاركته في ندوة لمرشحي التنسيقية في انتخابات المهندسين بمؤسسة الدستور، إلى أن برنامج التنسيقية هو برنامج القائمة "مهندسون في حب مصر"، والذي يبدأ برؤية طموحة للمهندسين، بداية من قانون مزاولة المهنة خاصة وأن آخر قانون للنقابة صدر عام 1976، حيث نطمح أن يخرج قانون جديد للنور قريبا.

وتابع: يمتد البرنامج لصغار المهندسين وتنظيم برتوكولات لهيئات دولية لتنفيذ دورات وغيره، وبرنامج صحي للمهندسين من الخلال تطوير منظومة الصحية، وتجديد البرتوكولات مع المستشفيات ورفع سقف الرعاية الصحية.

وأكمل: لدينا رؤية طموحة لرفع قيمة المعاشات لخدمة شيوخ المهنة وأيضا التأمين التكافلي لزيادة قيمة المعاشات، واستثمار أصول النقابة في الكثير من الشركات، منها يوتن والمهندس للتأمين، ومستشفى المهندسين في بدر.

ويخوض المهندس حسام الدين إمام ضمن خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات النقابة العامة للمهندسين " شعبة كهرباء فوق السن".

يعمل حسام إمام كمهندس بشركة أورانج، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام التنظيم بحزب إرادة جيل.

اهتم "إمام" بالعمل التطوعي فشارك بالعديد من أنشطة المجتمع المدني ومؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم، كما ساهم في عدة ملفات من أجل خدمة المواطن.

يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن، والمهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، و المهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، والمهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.