«ضوة»: مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب في انتخابات «المهندسين» تجربة فريدة (فيديو)

قال المهندس حسن ضوة، مرشح شعبة ميكانيكا فوق السن، رقم 39 في قائمة مهندسون في حب مصر: وجودنا كخمس مرشحين للتنسيقية في 3 شعب ميكانيكا وكهرباء وكيمياء، تجربة أولى وفريدة من نوعها، في أن التنسيقية تشارك بعد مجلسي النواب والشيوخ، في انتخابات أكبر نقابة مهنية.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة لمرشحي التنسيقية في انتخابات المهندسين بمؤسسة الدستور: توجه الولة للبناء والتشييد والمشروعات العملاقة، ونصيب الأسد في هذه المشروعات للمهندسين، خاصة مع نص الدستور، على أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة.

وأكمل: شعارنا كتنسيقية هي سياسة بمفهوم جديد، وشعارنا في النقابة هو نقابة ومهندسون بمفهوم جديد، متابعا: برنامجنا يهتم بالمهندس بداية من كونه طالب من خلال الدورات والتأهيل، ثم سوف نساعد في توفير فرص عمل له من خلال ملتقيات التوظيف، كما نولي اهتمام بالملف الصحي، وكذلك ملف المعاشات .

ويخوض المهندس حسن ضوه ضمن خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات النقابة العامة للمهندسين " شعبة ميكانيكا فوق السن".

يعمل حسن ضوه رئيسًا لمجلس إدارة شركة معمار مكة للإنشاء والتعمير، و كان قد اهتم " ضوه" بالعمل العام والخدمي والسياسي، وخاض معركة انتخابية كبيرة على عضوية مجلس النواب عام 2020، وشارك بالعديد من مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم.

ويُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، وذلك ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن ،و المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، و المهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، و المهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.