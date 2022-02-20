مشروع قاده للتريند.. مَن هو الفنان كريم الحسيني؟

تصدر اسم الفنان كريم الحسيني محركات البحث "جوجل" بعدما نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو أثناء تجهيزه المشروبات داخل شنطة سيارته، معلناً عن مشروعه الجديد وهو بيع مشروبات ساخنة على الطريق في خطوة فاجأ بها جمهوره مؤكدًا أن: "الشغل مش عيب".

"الدستور" يرصد أبرز المعلومات عن الفنان كريم الحسيني في السطور التالية:-

بدأ مشواره الفني في عمر 5 سنوات.

بدأ الفنان كريم الحسيني رحلته لعالم الفن بمشاركته في فيلم المولد مع الزعيم عادل إمام.

شارك في فيلم اللعب مع الكبار وشمس الزناتي.

شارك في فيلم الجراج وعمره 10 سنوات.

شارك في عدد من المسلسلات مثل الوتد.

حصل على جوائز وتكريمات عديدة فكانت نقلة أخرى في مشواره الفني.

كان آخر مسلسل شارك فيه في رمضان الماضي هو مسلسل اللي مالوش كبير.

وشارك في عمل دوبلاج بعض الأفلام العالمية مثل فيلم سيمبا وحكاية لعبة.

المسلسلات التي شارك فيها كريم

كما شارك في عدد من المسلسلات الأخرى، منها "الحرير المخملي، الضاهر، آه من حوا، جراب حواء، يا أنا يا إنتي، الحكر، ستائرالخوف، القاصرات، الخفافيش، عرفة البحر، ورد وشوك، فارس بلا جواد، حكايات زوج معاصر المرأة في الإسلام، أحلام هند الخشاب، ملك روحي، حقي برقبتي، رياح الشرق". وأثناء تفشي جائحة كورونا قدم الفنان كريم الحسيني، تجربة إذاعية من البيت، وهي مسلسل "كوكب زحل"، بمشاركة الفنان بيومي فؤاد ونضال الشافعي، حيث استغل فترة الحظر المنزلي، وشرع في تحقيق حلمه بإخراج المسلسل، والذي تدور فكرته، حول حول مدرس يكره التطبيل والمحسوبية وقرر أن يأخذ كريم بعض الناس التي تشبه ويتجه لكوكب زحل وهنا تبدأ المفاجآت.