طاهر أبو زيد: سيكون لمرشحي «التنسيقية» تأثير في نقابة المهندسين (فيديو)

قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والمرشح لعضوية مجلس شعبة ميكانيكا عامة تحت السن رقم 26 في انتخابات نقابة المهندسين: «قرارنا بخوض انتخابات النقابة كأعضاء تنسيقية، سابقة لم تحدث من قبل إن التنسيقية تخوض انتخابات النقابت المهنية، ولدينا برنامج طموح يشمل 5 مرشحين وقائمة مهندسون في حب مصر، برئاسة المهندس هاني ضاحي».

وأضاف خلال مشاركته في ندوة لمرشحي التنسيقية في انتخابات المهندسين بمؤسسة الدستور: «أهم المحاور هي عقد ملتقيات التوظيف والتدريب المهني لحديثي التخرج، ومعاشات تلائم حياة المهندس وأن يحيا حياة كريمة له ولأسرته حتى يستطيع أن يمارس حياته ورعاية طبية لائقة».

وتابع: نقابة المهندسين بها 830 ألف مهندس بالإضافة لأسرهم، بنتكلم في شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع المصري، وهدفنا تحقيق الرفاهية لهم ضمن جمهورية 30 يونيو والبناء والتعمير الذي يقود مسيرته الرئيس السيسي، مضيفا: جاء دورنا أن نشارك في نقابة المهندسين وأن يكون لنا تأثير وبصمة يقدر من خلالها حديثي التخرج والطلبة أن يشعروا بوجودنا.

ويخوض المهندس طاهر أبو زيد ضمن خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات النقابة العامة للمهندسين " شعبة ميكانيكا تحت السن".

يُعد طاهر أبو زيد هو مهندس بإدارة العمليات بشركة عجيبة للبترول، وعضو نقابة المهندسين وعضو نقابة العاملين بقطاع البترول .

ويُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، وذلك ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن ،و المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، و المهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، و المهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.