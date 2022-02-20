ابتعاد عن السيارات والأحذية الخشنة.. نصائح لحماية الأطفال في الطقس السيء

تشهد البلاد موجة سيئة من الطقس المتقلب، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في إلحاق الضرر بالأطفال بسبب المناعة الضعيفة، حيث يمكن أن تهدد الظروف والأحداث الجوية القاسية حياة الصغار.

ويعتبر الحفاظ على الأطفال في هذا الطقس من التحديات التي تواجه الأمهات والآباء، خاصة إذا كان أول طفل، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع "save the children" الطبي، عدد من النصائح للحفاظ علي الأطفال في هذه الأيام.

ارتداء قطعة ملابس إضافية:

يمكن أن يسبب البرد القارس في الشعور بالصقيع، لذا عليك لبس طفلك عدة طبقات مع تغطية رأسه ورقبته ويديه، فهي من الخطوات الأساسية لحماية طفلك.

اللعب بطريقة آمنة:

ليس من الآمن اللعب في الشارع، بسبب الأمطار والشوارع الغير ممهدة فقد تكون الرؤية محدودة وبالتالي يكون الطفل عرضه للإصابة بالكسور والكدمات.

التحقق من الدفء:

قبل أن يتوجه الأطفال إلى الخارج، عليك المواظبة على إتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالطقس البارد، والتي تتمثل في ارتداء ملابس ثقيلة ومناسبة.

يعتبر الشتاء من أخطر الأوقات على الأطفال، فليس من السهل دائمًا على الآباء التمييز بين نزلات البرد والأنفلونزا لدى أطفالهم، وهي مشكلة لأن الأطفال يحتاجون إلى العلاج في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم فرصة أكبر للإصابة بالأنفلونزا.

الابتعاد عن السيارات:

في كثير من الأحيان، تكون السيارات من الأمور التي تهدد الأطفال، فبسبب الشوارع الغير ممهدة تجعل من الصعب التحكم في السير بالسيارة الأمر الذي يهدد المارة بشكل كبير.

كما يمكن للأطفال منع الإصابات عن طريق ارتداء أحذية خشنة من الأسفل لمنع الانزلاق وحدوث الإصابات.

حماية الجلد:

حافظ على بشرتك من التعرض لدرجات الحرارة القاسية لتجنب قضمة الصقيع، فكن حذرًا بشكل خاص مع المناطق الصغيرة من جسمك، مثل اليدين والقدمين والأذنين.