الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ابتعاد عن السيارات والأحذية الخشنة.. نصائح لحماية الأطفال في الطقس السيء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد البلاد موجة سيئة من الطقس المتقلب، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في إلحاق الضرر بالأطفال بسبب المناعة الضعيفة، حيث يمكن أن تهدد الظروف والأحداث الجوية القاسية حياة الصغار.

ويعتبر الحفاظ على الأطفال في هذا الطقس من التحديات التي تواجه الأمهات والآباء، خاصة إذا كان أول طفل، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع "save the children" الطبي، عدد من النصائح للحفاظ علي الأطفال في هذه الأيام.

ارتداء قطعة ملابس إضافية:

يمكن أن يسبب البرد القارس في الشعور بالصقيع، لذا عليك لبس طفلك عدة طبقات مع تغطية رأسه ورقبته ويديه، فهي من الخطوات الأساسية لحماية طفلك.

اللعب بطريقة آمنة:

ليس من الآمن اللعب في الشارع، بسبب الأمطار والشوارع الغير ممهدة فقد تكون الرؤية محدودة وبالتالي يكون الطفل عرضه للإصابة بالكسور والكدمات.

التحقق من الدفء:

قبل أن يتوجه الأطفال إلى الخارج، عليك المواظبة على إتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالطقس البارد، والتي تتمثل في ارتداء ملابس ثقيلة ومناسبة.

يعتبر الشتاء من أخطر الأوقات على الأطفال، فليس من السهل دائمًا على الآباء التمييز بين نزلات البرد والأنفلونزا لدى أطفالهم، وهي مشكلة لأن الأطفال يحتاجون إلى العلاج في أسرع وقت ممكن. 

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم فرصة أكبر للإصابة بالأنفلونزا. 

الابتعاد عن السيارات:

في كثير من الأحيان، تكون السيارات من الأمور التي تهدد الأطفال، فبسبب الشوارع الغير ممهدة تجعل من الصعب التحكم في السير بالسيارة الأمر الذي يهدد المارة بشكل كبير.

كما يمكن للأطفال منع الإصابات عن طريق ارتداء أحذية خشنة من الأسفل لمنع الانزلاق وحدوث الإصابات.

حماية الجلد:

حافظ على بشرتك من التعرض لدرجات الحرارة القاسية لتجنب قضمة الصقيع، فكن حذرًا بشكل خاص مع المناطق الصغيرة من جسمك، مثل اليدين والقدمين والأذنين.

درجات الحرارة الطقس السيء نزلات البرد الأطفال حماية الأطفال الطقس البارد ملابس ثقيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصرع 3 شباب تناولوا جرعات هيروين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية