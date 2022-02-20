الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابي بالصومال

التفجير
التفجير

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، يوم أمس السبت، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.

وأكدت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم /الأحد/ - تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية، معربة عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان قُتل أربعة إرهابيين من ميليشيا "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ في عملية للقوات المسلحة الصومالية، والقوات المحلية لولاية "جوبالاند" الإقليمية، الواقعة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، عن القوات الخاصة الصومالية القول: إن 6 من العناصر الإرهابية تعرضت لإصابات متفاوتة خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن العملية جاءت استجابة لمطالب "الرعاة " الذين عانوا في الآونة الأخيرة من الاعتداءات الإرهابية في المناطق الريفية بجنوب البلاد.

وأكد وزير الإعلام والسياحة الصومالي، محمد عبدي حاير، أن تحرير البلاد من عصابات الإرهاب معركة مستمرة، منوهًا بأن حكومة بلاده حققت إنجازات كبيرة على الجبهات الاقتصادية والأمنية والسياسية خلال العام الماضي 2019، وأن ذلك يمهد الطريق أمام البلاد لتحقيق التقدم.

وقُتل أربعة إرهابيين من ميليشيا "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ في عملية للقوات المسلحة الصومالية، والقوات المحلية لولاية "جوبالاند" الإقليمية، الواقعة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن القوات الخاصة الصومالية القول: إن 6 من العناصر الإرهابية تعرضت لإصابات متفاوتة خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن العملية جاءت استجابة لمطالب "الرعاة " الذين عانوا في الآونة الأخيرة من الاعتداءات الإرهابية في المناطق الريفية بجنوب البلاد.

وأكد وزير الإعلام والسياحة الصومالي، محمد عبدي حاير، أن تحرير البلاد من عصابات الإرهاب معركة مستمرة، منوهًا بأن حكومة بلاده حققت إنجازات كبيرة على الجبهات الاقتصادية والأمنية والسياسية خلال العام الماضي 2019، وأن ذلك يمهد الطريق أمام البلاد لتحقيق التقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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