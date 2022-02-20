ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

كشف مصدر بهيئة الإسعاف في محافظة المنوفية أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 وتم نقلهم إلى مستشفى سرس الليان المركزي لتلقي العلاج اللازم ووضع حالة الوفاة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر الطبي أنه من ضمن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية محمود فهمي أبو سعده، مصاب كدمة بالكوع الأيمن وجرح سطحي بالرأس مقيم سرس الليان 57 عاما، إيمان سعيد تركي مصابة بكدمة في الركبتين وجرح بإبهام اليد اليمني، مقيمة بسرس الليان 27 عاما.

وأوضح المصدر الطبي أن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية هم أحمد محمد شمس الدين، اشتباه كسر بالضلوع مقيم القاهرة 74 عاما، عبدالرحمن محمد الكشمري مصاب بجرح متهتك بالجبهة والكتف الأيسر مقيم كفر فيشا 17 سنة، هاجر جمال عبد الكريم، كسر بالذراع الأيسر مقيمة الجيزة 26 عاما، عاطف عريان أسعد، اشتباه كسر بالضلوع والذراع الأيسر، مقيم فيشا الصغرى 54 عاما.

وأضاف المصدر الطبي أن من ضمن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية فارس محمد سمكة، مقيم سرس الليان 10 أعوام، رضا محمود زعيمه، كسر بالرسغ الأيسر مقيم سرس الليان 60 عاما، فارس محمد عرفه، اشتباه كسر بالساق الأيسر، مقيم سرس الليان 18 عاما إبراهيم عبد السلام عبد المطلب وفاه، مقيم بمنوف 60 عاما، َوجمال عبد الناصر عبد الشكور كسر بالعمود الفقري ونزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي مقيم في منوف سنة 30 عاما.