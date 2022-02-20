رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدًا من جمهورية كازاخستان

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، اليوم، الوفد البرلمانى لجمهورية كازاخستان، برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاتى.

حيث رحب المستشار عبد الرازق بالضيوف، مؤكدًا عميق تقديره لتلبيتهم دعوته لزيارة مصر مشددا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، ومتطلعا إلى تقديره لكل ما يدعم توطيد أواصر العلاقات بينهما على كافة المستويات برلمانياً واقتصادياً وسياسياً، لافتاً إلى أن كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر بصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى عن سعادته بالزيارة، مقدماً شكره وامتنانه لمصر قيادة وشعبًا، وكذلك للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على حفاوة الاستقبال ومعرباً عن تطلعه بأن تجني الزيارة بثمارها وتحقق تطويرا للعلاقات بين الدولتين الصديقتين برلمانيا وتجارياً وسياحيا، لافتاً إلى أن كازخستان تنتج كميات كبيرة من القمح، ومستعدة لتوريد القمح لمصر، مشيراً إلى عودة السياحة الكازاخستانية لمصر بدءًا من مارس المقبل.

وأعرب «مولين» عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب، مشيداً بما تشهده مصر من تطور على مختلف المجالات بقيادة الرئيس السيسي.

وفى نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني للمستشار "عبدالرازق "الدعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والذي سيعقد في بلاده سبتمبر المقبل.

كما وجه دعوة أخرى للمستشار عبدالرازق لزيارة مجلس الشيوخ الكازخستاني رداً على زيارته وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ المصرى معربا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف والمستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام المجلس والسفير عمرو عبد الوارث، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.