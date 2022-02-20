الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء 1502 حالة قسطرة قلب بمستشفى جامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه تزامناً مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «قوائم الانتظار»، حققت مستشفيات جامعة القناة نجاحا كبيرا في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى عمليات القسطرة.

وأضاف: «تلك المبادرة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المرضي من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الجراحات الحرجة التي تحتاج لتدخلات طبية دقيقة والتي أولتها المبادرة أولوية قصوى، فأسهمت بدورها في القضاء على معاناة المرضى من الانتظار لعدة سنوات وضمت المبادرة أربع محاور رئيسية هي تقديم الدعم الفني، الدعم اللوجستي، الرقابة والجودة، والتمويل والسداد».

وأضاف «مندور»: «بلغ إجمالي حالات القسطرة القلبية التي تم إجراؤها منذ بداية يناير ٢٠١٩ حتى ٢٠ فبراير ١٥٠٢ حالة، حيث تم إجراء ١٣٣١ عملية قسطرة قلب و١٣٧ قسطرة طرفية، ١٩٠ حاله قسطرة علاجية وتوسيع وتركيب دعامات و٣٦ حالة قسطرة مخية و١٠٠ حالة جراحة أوعيه دموية وقسطرة طرفية».  

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