الصحة السعودية: تراجع كبير فى منحنى الإصابات بفيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحالات الحرجة اليومية في المملكة يشهد تراجعا كبيرا، مشيرا إلى أن فعالية اللقاحات كان لها الأثر في انخفاضها.

وأضاف العبد العالي - خلال مؤتمر صحفي: "يجب ألا ننساق وراء الشائعات المغلوطة التي تفيد بعدم أهمية اللقاحات"، موضحا أن ما وصلنا إليه هو ثمرة ما بذلته بلادنا في مواجهة كورونا".

وقدم شكره وتقديره لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على إقبالهم بتلقي اللقاحات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1013 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في مناطق المملكة كافة، ليصبح الإجمالي 739 ألفا و344 إصابة.