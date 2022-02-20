15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد، تسجيل 15 ألفا و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة إلى 4 وفيات.

وأفادت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية- أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 15 ألفا و71 حالة عدوى محلية، و212 حالة واردة من الخارج.

وبلغ عدد المرض الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس 1523 مصابا، بينما يرقد 39 مريضا في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 582 ألفا و638 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض إلى 945 وفاة.