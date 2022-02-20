الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورا

كورونا في سنغافورا
كورونا في سنغافورا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد، تسجيل 15 ألفا و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة إلى 4 وفيات.

وأفادت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية- أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 15 ألفا و71 حالة عدوى محلية، و212 حالة واردة من الخارج.

وبلغ عدد المرض الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس 1523 مصابا، بينما يرقد 39 مريضا في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 582 ألفا و638 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض إلى 945 وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

استبعاد أحمد عثمان أحمد من انتخابات نقابة المهندسين

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتُحذّر من «الشبورة»

«تلاعب محطات وقود في العدادات بعد قرار تحريك أسعار البنزين».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية